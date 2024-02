Sci, Coppa del Mondo: slalom folle a Chamonix, Yule rimonta dalla 30a posizione e vince!  

SCI UOMINI

Il caldo eccessivo trasforma la seconda manche in un'autentica lotteria. La spunta lo svizzero, che rimonta dall'ultima piazza: 10° Vinatzer, affonda Sala

© Getty Images Il caldo eccessivo e una pista che si rovina rapidamente danno vita a una gara pazza a Chamonix, dove lo slalom premia chi si era qualificato col 30° tempo nella prima manche. Lo svizzero Daniel Yule disputa una prova perfetta e batte tutti col tempo di 1.36.24, rifilando 16/100 al connazionale Loic Meillard e 18/100 al francese Clement Noel, che partiva con 1"93 di margine. Per l'Italia il 10° posto di Vinatzer (+0.46), che rimonta dalla 21a posizione: affonda Sala, che passa da 7° a 26°.

Yule fa sua una gara folle, trasformata in un'autentica lotteria dalle condizioni climatiche: gli organizzatori trattano la pista col sale fino all'ultimo secondo, ma c'è troppo caldo a Chamonix (8°) e il tracciato si rovina subito. Nasce anche così l'impresa dello svizzero, che danza perfettamente tra i pali e chiude col tempo di 47"22 nella seconda manche, un crono che nessuno riesce a replicare. Lo svizzero ribalta così i giochi, terminando la gara in 1.36.24 e tenendosi dietro tutti: Meillard è secondo a 16/00 davanti a Noel, che partiva con 1"93 di margine e paga la scarsa reattività nel finale, chiudendo terzo a 18/100. Quarta posizione per Manuel Feller, che termina a 34/100 precedendo Raschner e Kristoffersen, quinti ex aequo (+0.37).

Completano la top-10 Kolega (+0.41), Haugan (+0.42), Amiez (+0.43) e Vinatzer, che è decimo a 46/100 e rimonta dalla 21a posizione. Si ribalta così completamente il risultato della prima manche, che aveva visto Noel precedere Haugan, Feller, McGrath e Meillard. Per l'Italia c'era stato il settimo posto di Tommaso Sala, che non riesce a interpretare il tracciato molto rovinato e affonda nella seconda run: chiuderà 26° a soli 98/100, alle spalle anche di Gross (21°). Tutti gli atleti terminano infatti nel giro di un secondo, escludendo i soli Pertl (+1.24) e McGrath (+2.41): il norvegese, quarto dopo la prima manche, è ultimo dopo un gravissimo errore a metà pista. Feller allunga nella classifica della Coppa di slalom, che guida con 490 punti davanti a Strasser (326) e Yule (285). L'austriaco sale inoltre al terzo posto nella generale di CdM con 609 punti: davanti a lui il dominatore Odermatt (1406) e Sarrazin (684).