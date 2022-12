Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin vince il gigante di Semmering, Bassino ancora terza

gigante donne

L'americana anticipa di un decimo Gut-Behrami, la piemontese sul podio davanti a Federica Brignone

© Getty Images Mikaela Shiffrin si aggiudica anche il secondo gigante di Semmering valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023. In Austria vince l'americana, che con il tempo complessivo di 2'03"51 batte per un decimo la svizzera Lara Gut-Behrami, avanti dopo la prima manche della mattinata. Secondo podio consecutivo per Marta Bassino, nuovamente terza in 2'03"98 (+0"47) davanti a Federica Brignone per appena tre centesimi.

Secondo podio consecutivo per Marta Bassino a Semmering. In Austria, l'azzurra chiude con il terzo tempo in 2'03"98 nello slalom gigante vinto dall'americana Mikaela Shiffrin (2'03"51) davanti a Lara Gut-Behrami, che fino alla fine lotta per il successo ma che nella fase centrale della seconda manche rischia persino di rimanere fuori dalle prime tre posizioni.

La prima parte di prova della mattinata premia proprio la svizzera, davanti a tutte in 59"23 con Shiffrin a 59"45, Bassino a 1'00"04 e Federica Brignone quarta in 1'00"24. La lotta per il podio non cambia: la piemontese batte per appena tre centesimi la connazionale e si prende il secondo podio consecutivo dopo lo slalom di martedì.

Penultima a scendere in pista, Mikaela Shiffrin si prende la prima posizione. Partita per ultima, Gut-Behrami rischia fino alla fine di uscire dal podio, ma rimonta e nonostante un'ultima incertezza chiude seconda con appena un decimo di ritardo. Per l'americana è la vittoria numero 79 in Coppa del Mondo, a soli tre successi dal record femminile che appartiene alla connazionale Lindsey Vonn. Nella classifica di specialità, Marta Bassino, al quarto podio su quattro gare stagionali in slalom gigante, resta prima con 300 punti, mentre Shiffrin si porta al secondo posto a 260. Nella generale, invece, l'americana allunga su Sofia Goggia: 775 contro i 470 della bergamasca.