Serie A: una doppietta di Pellegrino stende il Verona al Bentegodi e regala il successo per 2-1 al Parma

Zanetti si affida ancora alla coppia Giovane-Orban per trovare gol e cancellare lo zero alla casella vittorie. Frese in difesa e non Valentini, a centrocampo c'è Bernede con Akpa-Akpro e Gagliardini. Parma per nove/undicesimi quello che ha pareggiato contro il Milan: le novità sono Corvi che fa il suo debutto in Serie A tra i pali al posto dell'infortunato Suzuki e Troilo nel terzetto davanti a lui con Delprato e Valenti. Inizio sprint del Verona, con Orban che prima impegna Corvi e poi va a segno su cross dalla sinistra di Bradaric ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso nigeriano. Al 18' il lampo degli ospiti: rimessa lunghissima su cui Pellegrino arriva di testa, palla a Sorensen che colpisce la traversa. Pellegrino, con Montipò a terra, è il più veloce di tutti a riprenderla e a firmare il vantaggio di testa. Gioco spezzettato, con interruzioni. Il pubblico non gradisce. Alla mezz'ora Bernede ci prova con un tiro dal limite che termina a lato poi Corvi esce provvidenzialmente su Giovane dopo la palla persa di Keita. Via alla ripresa e dentro Al-Musrati al posto dell'infortunato Akpa Akpro poi Zanetti getta nella mischia Mosquera per alzare il potenziale offensivo dei suoi, fuori Bernede. E dopo due respinte di Montipò su altrettanti tentativi di Cutrone, che fallisce a tu per tu con Corvi, è proprio Mosquera che approfitta di un retropassaggio mancato e sbagliato di Keita per servire Giovane. Il brasiliano anticipa Troilo e incassa il gol del pareggio. All'80' l'errore fatale di Giovane che da centrocampo la passa indietro a Montipò: Pellegrino intercetta e con un pallonetto batte il portiere del Verona per il definitivo 1-2. Prima vittoria in trasferta del Parma in campionato, il Verona resta a zero vittorie e in fondo alla classifica.