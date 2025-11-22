Coppa del Mondo: Rassat vince lo slalom di Gurgl, Marchant regala il primo podio al Belgio

Seconda piazza ex aequo per il finlandese Eduard Hallberg e lo svizzero Tanguy Nef che hanno completato la prova con diciassette centesimi di distacco affrontando la discesa in maniera differente. Il giovane scandinavo ha commesso un piccolo errore sul muro, tuttavia ha saputo sorprendere tutti portando fuori una grande velocità sul tratto pianeggiante. L'elvetico ha fronteggiato il pendio austriaco con un'azione semplice, ma al tempo stesso efficace che gli ha consentito di lasciarsi alle spalle il norvegese Timon Haugan e il tedesco Linus Strasser, rispettivamente quarto e quinto.