Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo: Rassat vince lo slalom di Gurgl, Marchant regala il primo podio al Belgio

Il francese ha conquistato il primo successo in carriera anticipando di sette centesimi il belga e di nove il norvegese McGrath

di Marco Cangelli
22 Nov 2025 - 14:44

Lo slalom speciale maschile regala nuove sorprese e, dopo il primo successo del Brasile in Coppa del Mondo di sci alpino, vede il trionfo del francese Paco Rassat nella gara di Gurgl. Il 27enne francese ha completato un'ottima rimonta nella seconda manche firmando il miglior tempo e portandosi così a casa il primo successo in carriera nel massimo circuito.

Momento storico anche per il Belgio che, per la prima volta nella sua storia, conquista un podio con Armand Marchant, secondo a sette centesimi da Rassat e in grado di anticipare il norvegese Atle Lie McGrath, soltanto terzo a nove centesimi dal vincitore. Male gli italiani con Alex Vinatzer che ha concluso in diciannovesima posizione a 1"17 da Rassat dopo aver chiuso in top ten la prima manche, mentre Tommaso Sala non è andato oltre la ventiseiesima piazza a 1"94 dal vincitore. 

PRIMA MANCHE

Prima manche contraddistinta dal grande equilibrio con numerosi atleti sotto il secondo di distacco a dispetto del norvegese Atle Lie McGrath. Nonostante una partenza guardinga, lo scandinavo ha alzato i giri del motore in vista proprio del muro facendo la differenza e tagliando il traguardo in 52"12.

Seconda piazza ex aequo per il finlandese Eduard Hallberg e lo svizzero Tanguy Nef che hanno completato la prova con diciassette centesimi di distacco affrontando la discesa in maniera differente. Il giovane scandinavo ha commesso un piccolo errore sul muro, tuttavia ha saputo sorprendere tutti portando fuori una grande velocità sul tratto pianeggiante. L'elvetico ha fronteggiato il pendio austriaco con un'azione semplice, ma al tempo stesso efficace che gli ha consentito di lasciarsi alle spalle il norvegese Timon Haugan e il tedesco Linus Strasser, rispettivamente quarto e quinto.

Buona prova in casa Italia per Alex Vinatzer che, dopo l'uscita di Levi, ha chiuso la manche in decima posizione con sessantasei centesimi di ritardo da McGrath. Il 26enne di Selva di Val Gardena è partito rapidamente, dovendo però alzare leggermente il piede sul muro per evitare problemi, ma al tempo stesso firmando il secondo parziale nel tratto conclusivo. Qualificato anche Tommaso Sala che, sfruttando la squalifica del croato Filip Zubcic, ha ottenuto il trentesimo tempo a 1"47 dalla vetta. 

SECONDA MANCHE

Colpo a sorpresa per il francese Paco Rassat che, nonostante la quattordicesima posizione della prima manche, ha centrato il primo successo della carriera. Il transalpino ha attaccato la pista senza grandi timori reverenziali scalando così la classifica e portandosi a casa la vittoria. Grande rimonta anche per il belga Armand Marchant che ha osato maggiormente rispetto a Rassat terminando in seconda posizione a sette centesimi davanti a Atle Lie McGrath, troppo contratto nel tratto più ripido per evitare spiacevoli sorprese. Il norvegese ha provato a recuperare nel finale, tuttavia non è andato oltre la terza piazza a nove centesimi dal vincitore. 

Fuori il finlandese Eduard Hallberg che è scivolato quando si stava giocando la top three, mentre a completare la top five ci hanno pensato il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Tanguy Nef, rispettivamente quarto a ventinove e quinto a sessantacinque centesimi dal vincitore.

Brutta prestazione per Alex Vinatzer che non ha rispettato le attese andando in difficoltà sin dalla parte alta dove ha rischiato di inforcare. Spaventato dal pericolo, l'altoatesino ha alzato il piede dall'acceleratore subendo il ritmo degli avversari e concludendo in diciannovesima posizione a 1"17 dal vincitore. Ancor più lontano Tommaso Sala che non ha sfruttato l'inversione dei trenta terminando in ventiseiesima posizione a 1"94.

rassat
sci

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Lara Gut-Behrami si fa male in allenamento: è la fine della carriera della campionessa olimpica?

Federica Brignone: le immagini della terribile caduta agli Assoluti

Brignone, corsa contro il tempo per le Olimpiadi. Ma la FISI frena: "Non c'è una data per il ritorno sugli scii"

Brignone shock: si frattura tibia e perone in gara. Subito operata: "Intervento riuscito, ma si è rotta anche il crociato"

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:17
Nicola: "La mia Cremonese piccola e testarda: vogliamo dare fastidio"
16:10
Francia, Zidane nuovo Ct: l'annuncio in primavera?
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH
16:08
Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"
16:02
Sport e farmaci salvavita, accordo tra Coni e Aice Vda
15:36
Premier League: il Chelsea non sbaglia, sconfitto il Burnley