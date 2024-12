Sci, Coppa del Mondo: prima gioia per Odermatt, suo il SuperG a Beaver Creek

Si iscrive ufficialmente alla Coppa del Mondo di sci maschile 2025 il campione in carica: dopo il secondo posto nella discesa di Beaver Creek, Marco Odermatt si prende il SuperG e ottiene un altro podio, ma soprattutto il primo successo stagionale. Si conferma sfida a due con il francese Cyprien Sarrazin, mentre il podio va all'Austria con Feurstein, che anticipa il connazionale Kriechmayr. La prima parte di gara è caratterizzata da diversi errori, tra cui quelli del transalpino proprio in uscita dai blocchi. Sua comunque la vetta momentanea della gara, prima però dell'arrivo in pista dello svizzero, che ferma il tempo in 1'09"41 e batte per 18 centesimi Sarrazin. Il podio se lo prende Lukas Feurstein, che beffa Krieckmayr poi superato pure da Moeller. Odermatt sale a 180 punti e si riavvicina subito alla vetta della generale dominata nella scorsa edizione: Kristoffersen e Noel sono a +20.



Meglio che nella discesa, ma comunque poco soddisfacente la giornata degli italiani: Dominik Paris e Mattia Casse chiudono alla minima distanza possibile: 1'10"69 per il primo, 1'10"70 per il secondo. Due tempi che non valgono comunque la top 10. Non va molto meglio a Pietro Zazzi (1'11"20) e Christof Innferhofer (1'11"29), che non rientrano nemmeno nelle prime venti posizioni. Nel prossimo appuntamento, sempre a Beaver Creek e previsto per domenica, è in programma lo slalom gigante.