Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince il super-G di Aspen e la coppa di specialità, fuori Paris

Coppa del Mondo

Lo svizzero si aggiudica la gara in America. Secondo Sander, terzo Kilde, Casse non è in top 10

Ad Aspen Marco Odermatt vince il super-G maschile in 1’06”80 e si porta a casa la Coppa del Mondo di specialità. Lo svizzero, a cui bastava un terzo posto, rispetta i pronostici della vigilia con una gara molto veloce nella parte alta della pista, ma senza riuscire a guadagnare in quella finale. Grande discesa per il tedesco Andreas Sander, che sfiora il primo posto e chiude a 5 centesimi dall'elvetico, conquistando il secondo posto. Nel tratto finale di pista sbaglia invece Aleksander Kilde, fresco vincitore della Coppa di discesa. Il norvegese allunga le linee, frena troppo e chiude terzo con un ritardo di 34 centesimi. Clamoroso errore nello stesso tratto di pista anche per Crawford, che arriva soltanto nono a pari merito con Pinturault. Prima di lui è quarto Babinsky, seguito da Meillard, Kriechmayr, Murisier e Allegre. Grande delusione per Dominik Paris, che affronta male il primo salto ed esce subito di scena saltando una porta. Fuori dalla top 15 Mattia Casse, che paga qualche imprecisione di troppo, e Matteo Marsaglia, probabilmente all’ultima gara della carriera, rispettivamente diciannovesimo e ventesimo. Niente da fare anche per Christof Innerhofer (23°), Guglielmo Bosca (25°), Giovanni Borsotti (27°), out Schieder e Molteni.