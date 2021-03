Sci, Coppa del Mondo: lo slalom speciale è di Shiffrin, Peterlini è settima

Lo slalom di Jasna (Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, viene vinto da Mikaela Shiffrin. ‘Her Majesty’ conquista il successo numero 69: il tempo è di 1:44.28 e precede di 34 centesimi la padrona di casa Petra Vlhova; terzo posto per la svizzera Wendy Holdener (+0.52). Grande soddisfazione in casa azzurra: arriva infatti il migliore risultato in carriera per Martina Peterlini, che rimonta 15 posizioni ed è settima.

Getty Images