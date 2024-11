Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin vince a Gurgl, Colturi fa la storia

Lo slalom di Gurgl ci consegna un risultato storico, che per la prima volta non fa capo a Mikaela Shiffrin. Mentre la statunitense vince e domina, salendo a 99 successi in CdM, Lara Colturi regala infatti il primo podio all'Albania: la figlia d'arte, che aveva optato per la nazionalità balcanica, chiude seconda e fa la storia del suo paese d'elezione. Shiffrin comanda le operazioni sin dalla prima manche, chiusa davanti a Holdener (+0.13) e Liensberger (+0.52): nessuna delle due chiuderà sul podio, scavalcate da quella Lara Colturi che aveva chiuso quarta (+0.61). Nella seconda manche la protagonista iniziale è Zrinka Ljutic, gioiellino croato che sale dalla 24a alla 9a posizione, poi ecco le big. La prima a imporsi in vetta è Camille Rast, ma la svizzera viene preceduta da Colturi per due centesimi. L'albanese d'origini italiane, che è figlia di Daniela Ceccarelli, resiste anche alle discese di Holdener e Liensberger, conquistando la seconda piazza.