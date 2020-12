Sci, Coppa del Mondo: Gisin s’impone nello slalom speciale di Semmering

SCI CDM

Michelle Gisin si prende lo slalom speciale di Semmering (Austria). Dopo l’annullamento del gigante di ieri a causa del fortissimo vento, la campionessa olimpica svizzera s’impone con il tempo di 1:42.05 e conquista per la prima volta in carriera una vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. Katharina Liensberger e Mikaela Shiffrin completano il podio. Il migliore piazzamento delle azzurre è firmato da Marta Rossetti, che chiude 11esima.

Dopo più di 18 anni la Svizzera torna a vincere nello slalom e lo fa con la sciatrice che forse più di altre aspettava questo momento. Michelle Gisin, infatti, ottiene a Semmering (Austria) il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo. Non solo: per la prima volta dopo tre anni non vincono uno slalom di coppa né Petra Vlhova né Mikaela Shiffrin. Quest’ultima, non ancora al meglio, alla fine si deve accontentare della terza posizione, dietro una splendida Katharina Liensberger, la quale voleva rompere l’incantesimo per l’Austria (che dura da sei anni).

Un trionfo, quello dell’elvetica, arrivato sotto i riflettori della pista ‘Panorama’ al termine di una seconda manche che è un lungo braccio di ferro con Liensberger, la migliore fino a quel momento sulla seconda discesa. Gisin riesce a difendere 11 dei 30 centesimi di vantaggio che aveva al cancelletto di partenza. Battuta l’austriaca per 11 centesimi, la campionessa olimpica svizzera aspetta così con trepidazione la discesa di Shiffrin. La statunitense prova a inseguire la sua rivale, ma la sua è una corsa senza speranze; tanto che al termine accuserà 57’’ nei confronti di Gisin. Petra Vlhova, vittima di una prima manche da dimenticare, e Wendy Holdener completano la top 5.

Italia a luci e ombre. Bene da una parte Marta Rossetti, che recupera dalla 26esima posizione fino all’11esima, conquistando il migliore risultato della carriera; non benissimo invece Federica Brignone, che chiude al 16° posto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche. Irene Curtoni conclude 24esima.