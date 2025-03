Sci, Coppa del Mondo: Feurstein si aggiudica il Super G di Sun Valley. Male gli italiani

Le buone notizie per l'Italia, se così si possono chiamare, si fermano a Giovanni Franzoni, che per 6 centesimi strappa la top 10 e chiude a +1"47 da Feursten, con il tempo dunque di 1'12"43: beffato Nils Allegre (+1"53). Poi, solo delusioni per i colori azzurri: Christof Innerhofer è diciottesimo e penultimo tra quelli a completare la prova, a +2"61 dal vincitore di giornata. Tra gli "out" compare quello di Dominik Paris, che comunque aveva accumulato 75 centesimi di ritardo dopo i primi due rilevamenti cronometrici. Sfuma così il sogno del podio nella classifica di Super G, che va a Kriechmayr dietro Rogentin e, naturalmente, Odermatt.