Sci, Brignone: "Il mio infortunio qualcosa di mai visto, non sappiamo i tempi di recupero"

A ogni modo, sottolinea la campionessa valdostana, "l'obiettivo è guarire bene" prima ancora che pensare di partecipare alle Olimpiadi in programma nel 2026. "Per la mia vita e, comunque, anche per una Olimpiade perché se non guarisci bene non puoi sciare. Lo sci è uno sport altamente difficile e devi avere un fisico che risponda veramente bene. La gamba la devi appoggiare e devi poter sopportare tante, tante pressioni e torsioni sulla gamba. Per cui se non guarisci bene, per me è impossibile sciare".