Giaveno accoglie Matilde Lorenzi per i funerali: "Il Signore ci ha portato via una meraviglia"

Come già anticipato nelle scorse ore, la famiglia ha deciso di lanciare un progetto dedicato alla sicurezza degli sciatori in memoria di Matilde Lorenzi. Con lo slogan #Matildina4safety e una sua foto di gara, viene dunque lanciata la "Raccolta fondi: più sicurezza in pista", sulla cui locandina si legge: "Con il tuo contributo, possiamo percorrere una nuova strada, nel ricordo di Mati. Il tuo passaparola farà la differenza. La famiglia lancia una raccolta fondi per lo sviluppo di sistemi di sicurezza individuali per lo sci alpino, attraverso la ricerca di nuove tecnologie per alzare il livello di sicurezza degli atleti".