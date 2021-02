Sci, Coppa del Mondo: bis di Gut-Behrami in Germania, azzurre ‘scosse’ dall’assenza di Goggia

COPPA DEL MONDO

Il Super-G numero 2 di Garmisch-Partenkirchen (Germania) viene vinto ancora una volta da Lara Gut-Behrami. La svizzera chiude la gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con il tempo di 1:17.37, stracciando la concorrenza. Poker consecutivo dell’elvetica in Super-G, che chiude davanti a Petra Vlhova (+0.28) e Tamara Tippler (+0.74). Stante l’infortunio di Sofia Goggia, le azzurre non vanno oltre il settimo posto di Brignone.

Il rinvio a oggi del secondo Super-G di Garmisch-Partenkirchen, dopo la nebbia di ieri, non cambia l’andamento delle ultime settimane in questa disciplina. Lara Gut-Behrami si prende anche l’ultima gara di Coppa prima dei Mondiali di Cortina e conquista il poker (consecutivo in Super-G), collezionando la perla numero 30 nel massimo circuito. L’elvetica è nuovamente perfetta e ipoteca così la sua terza sfera di cristallo nella disciplina; con il margine sulla connazionale Corinne Suter, oggi quinta, che è ora di 195 punti, con due prove ancora da disputare (Val di Fassa a fine febbraio e le finali di Lenzerheide).

Dall’altra parte però, c’è un’inedita quanto superba Petra Vlhova. La slovacca si prende con una grande prova il suo primo podio in Super, chiudendo a soli 28 centesimi da Gut-Behrami e conservando così ancora 42 punti di vantaggio sulla ticinese nella classifica generale. In terza posizione c’è l’austriaca Tamara Tippler, che si prende un altro podio chiudendo a 74 centesimi dalla prima. Si ripete ad altissimi livelli Kajsa Vickhoff Lie (dopo il secondo posto di sabato), quarta a +0.88. E dopo Corinne Suter, che paga 1.11, distacchi ridottissimi con Ester Ledecka (+1.13), un centesimo davanti a Federica Brignone. Quest’ultima è la migliore delle azzurre nella prima gara senza Sofia Goggia infortunata. Si tratta della peggior prestazione delle italiane in Super-G in questa stagione. Nel complesso, però, è una buona prova di squadra per l’Italia, con ben cinque atlete nelle prime 15: nona e decima rispettivamente Francesca Marsaglia e Marta Bassino. Le altre italiane connazionali sono Laura Pirovano (13esima), Elena Curtoni (15esima), Roberta Melesi (18esima).

