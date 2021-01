Ansia Goggia, cade su una pista turistica: trauma distorsivo al ginocchio

Tutta l'Italia è in ansia per Sofia Goggia. La campionessa azzurra è caduta a Garmisch mentre scendeva a valle su una pista turistica per rientrare in hotel dopo il rinvio del Super G a domani per nebbia. La bergamasca è stata portata via con il toboga e trasportata all'ospedale. La prima diagnosi è quella di un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI. Il Mondiale di Cortina che inizia fra una settimana è a fortissimo rischio.