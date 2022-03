Sci, Coppa del mondo: Bassino seconda nel gigante di Are, trionfa Vlhova

SCI

In Svezia bravissima l’azzurra che si arrende solo allo strapotere della slovacca, terza Shiffrin

Marta Bassino illumina la notte di Are e nell’ultimo slalom gigante della stagione di Coppa del mondo conquista uno splendido secondo posto, dopo aver chiuso seconda anche la prima manche. Perfetta l’azzurra in entrambe le discese, meglio di lei solo un’imprendibile Petra Vlhova, cannibale sulle nevi svedesi e avanti di addirittura 1’’24 dopo una doppia gara perfetta. Terzo posto per Mikaela Shiffrin, mentre esce la beniamina di casa Sara Hector, leader della classifica di specialità, e allora la lotta per la coppa resta apertissima e verrà decisa solo alle finali di Courchevel del 17 marzo. Sono quattro le sciatrici che possono ambire al titolo della classifica generale di gigante: Hector, Worley, Shiffrin e proprio Vlhova. Non è presente purtroppo Federica Brignone che ad Are esce nella prima manche dopo essere partita col pettorale numero 1.