Sci, Coppa del Mondo: a Plan de Corones vince Sara Hector

La svedese si aggiudica lo slalom gigante davanti a Vlhova e Worley. Brignone è quarta

Lo slalom gigante di Kronplatz-Plan de Corones, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, viene vinto da Sara Hector. Terza vittoria stagionale della svedese, che sorpassa nella seconda manche Petra Vlhova (+0.15) e Tessa Worley. Podio numero 47 solo sfiorato per Federica Brignone, che chiude quarta a soli 5 centesimi dalla terza posizione. Marta Bassino non è mai in lotta per la vittoria ed è settima, a 99 centesimi da Hector.

Penultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino: lo scenario è quello italiano di Plan de Corones, per quello che sta diventando ormai un classico del circuito femminile, lo slalom gigante. Ed è una Sara Hector da paura a conquistare la terza vittoria stagionale in gigante, per il quinto podio consecutivo nella specialità che la vede sempre più leader. Straordinaria la seconda manche della svedese, nonostante l’errore all’attacco del muro finale della “Erta” di Kronplatz: recuperato quasi mezzo secondo a Petra Vlhova e trionfo davanti alla slovacca, piegata per appena 15 centesimi e con tanti punti guadagnati nei confronti di Mikaela Shiffrin (35, ora ce ne sono solo 17 tra le due), quinta al traguardo con 8 decimi di distacco.



Davanti alla statunitense ci sono Tessa Worley, terza in gran rimonta dalla nona posizione, a mezzo secondo da Hector e con appena 5 centesimi di margine su Federica Brignone. La valdostana, sesta a metà gara, disputa una seconda di qualità specialmente nel finale. Accarezza il primo podio stagionale in gigante, ma prende comunque fiducia e, soprattutto, il primo sottogruppo in chiave gara olimpica. Con l’assenza di Lara Gut-Behrami, infatti, Brignone rientra nelle 7 per la sfida più importante della stagione, il prossimo 7 febbraio. Deludente, invece, la prova di Marta Bassino, mai in lotta per il successo: è settima, a 99 centesimi da Hector.