Sci, bruttissima caduta per Gisin sulla Saslong: frattura del bacino

15/12/2018

Bruttissima caduta per Marc Gisin durante la discesa maschile in Val Gardena. Lo svizzero, con il pettorale 18, ha perso il controllo degli sci e ha battuto violentemente con la schiena all'inizio delle Gobbe del Cammello. Poi è scivolato senza sensi lungo la pista. Gara immediatamente interrotta e il 30enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lucerna. Le prime informazioni parlano di frattura di quattro costole e del bacino e di condizioni stabili. Una terribile botta per Gisin che non indossava l'airbag.