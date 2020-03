Sci, Brignone: "Orgogliosa di me, comunque vada"

COPPA DI SCI NEL MIRINO

A un passo dal trionfo nella classifica generale di Coppa del mondo, Federica Brignone non nasconde già la sua soddisfazione. Indipendentemente da come andrà ad Aare. "Vorrei fosse chiaro che comunque vada a finire, la mia stagione resterà indimenticabile e da record. Sono orgogliosa di me stessa: undici podi, cinque successi di tappa, la vittoria nella classifica di combinata, il secondo posto in supergigante, il terzo in discesa e un gigante in cui posso arrivare prima. Direi che posso ritenermi super soddisfatta", ha detto la campionessa azzurra. Brignone: "Spiace non gareggiare a Cortina"

Con uno slalom parallelo parte giovedì la tre giorni di gare che chiude la stagione. Venerdì tocca al gigante e sabato allo slalom. Federica è in piena corsa per la conquista della Coppa del mondo assoluta, impresa mai riuscita ad una italiana. Ora ha 153 punti di vantaggio sull'americana Mikaela Shiffrini e 189 sulla slovacca Petra Vlhova. "Con Mikaela - ha detto la Brignone alla vigilia - ci siamo scritte in questi giorni perché non abbiamo avuto occasione di incrociare le nostre strade. Credo sia bello e giusto giocarci il primo posto alla presenza di tutte e tre".