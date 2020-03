Niente Finali di sci a Cortina: Brignone, la Coppa si decide ad Aare

Le Finali di Coppa del mondo di sci in programma a Cortina dal 18 al 22 marzo non si disputeranno: l'ha deciso la Fisi come conseguenza all'emergenza per il coronavirus che ha anche specificato che le gare non saranno nè recuperate, nè spostate in altra sede. La stagione dello sci alpino si concluderà quindi con le gare di Kranjska Gora per quanto riguarda il calendario maschile, e di Aare per il calendario femminile. In Svezia andrà in scena la sfida tra la nostra Federica Brignone e la statutinitense Mikaela Shiffin per la Coppa di cristallo generale.