Nevica sulle Dolomiti. Dalla Valle d’Aosta al Friuli. Imbiancate tutti i comprensori più importanti per la gioia di 4 milioni di sciatori che vedono avvicinarsi l’apertura della stagione. Tra le località più innevate quelle dell'Alto Adige e del Trentino. Pronte ad aprire i cancelletti degli impianti agli sciatori e sciatrici, agli snowboard già a partire dai prossimi giorni. In trepidazione per un meteo che fin qui ha regalato temperature non consone alla stagione. Decine di sci club, a partire da quelli del nord Italia (Verona, Mantova, Brescia, Vicenza, Bergamo, Milano, Modena, Parma oltre ovviamente a Trento e Bolzano) stanno raccogliendo le iscrizioni per corsi e gite sulla neve.