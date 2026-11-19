© Ufficio Stampa
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Nevica sulle Dolomiti. Dalla Valle d’Aosta al Friuli. Imbiancate tutti i comprensori più importanti per la gioia di 4 milioni di sciatori che vedono avvicinarsi l’apertura della stagione. Tra le località più innevate quelle dell'Alto Adige e del Trentino. Pronte ad aprire i cancelletti degli impianti agli sciatori e sciatrici, agli snowboard già a partire dai prossimi giorni. In trepidazione per un meteo che fin qui ha regalato temperature non consone alla stagione. Decine di sci club, a partire da quelli del nord Italia (Verona, Mantova, Brescia, Vicenza, Bergamo, Milano, Modena, Parma oltre ovviamente a Trento e Bolzano) stanno raccogliendo le iscrizioni per corsi e gite sulla neve.
In vista della stagione che inizierà venerdì 27 novembre in anteprima ad Obereggen, località altoatesina a 20 minuti da Bolzano, nel cuore delle Dolomiti del comprensorio sciistico Latemar Dolomites che collega la val di Fiemme trentina con le stazioni di Pampeago e Predazzo all'altoatesina (Obereggen). Obereggen aprirà, prima valle del carosello internazionale, venerdì 27 novembre alle ore 8,30 con gran finale sulla pista in notturna dalle ore 19 alle ore 22. Sabato 28 novembre toccherà a Pampeago, il 5 dicembre a Predazzo che permetteranno di sciare dal Trentino all'Alto Adige sci o snowboard ai piedi.
La stessa Obereggen ospiterà la più antica gara di Coppa Europa venerdì 18 dicembre sulla pista Maierl. "Si tratta della 43esima edizione dello slalom di Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%)" ha evidenziato Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar Ag durante la presentazione alla stampa, avvenuta a Milano nell'ambito della presentazione del mercatino di Natale di Bolzano, organizzato dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.
Venerdì 18 dicembre la prima manche si disputerà alle ore 10; la seconda manche alle ore 13. La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno allo slalom in Alta Badia il 21 dicembre. "Tradizionalmente chi ha disputato un gran slalom ad Obereggen, poi ha registrato un ottimo piazzamento anche nei successivi slalom di Coppa del Mondo" ha evidenziato Ondertoller.
Parallelamente alla stagione delle piste sia apre anche quella dei mercatini natalizi. Il più noto quello di Bolzano che si inaugura giovedì 26 novembre: si tratta del Christkindlmarkt, "il tradizionale Mercatino di Natale, il più antico d'Italia che festeggerà la sua 35ª edizione con l'accensione delle 1300 luci del grande Albero dei Desideri" ha spiegato Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.