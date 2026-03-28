1 di 6
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

skicross

Vergogna nello skicross: Duplessis-Kergomard abbatte Deromedis con una gomitata

Clamoroso in Coppa del Mondo di Skicross: il francese Duplessis-Kergomard colpisce Simone Deromedis durante i quarti

28 Mar 2026 - 12:57
6 foto

Bruttisima scena quella che ha visto protagonista Youri Duplessis-Kergomard nei quarti di finale di Gara 1 a Gallivare valevole per la Coppa del Mondo di skicross. Come si vede nelle immagini di Eurosport, il francese, dopo un corpo a corpo col nostro Simone Deromedis, gli ha sferrato una gomitata che lo ha fatto cadere, eliminando il campione olimpico dalla gara. Duplessis-Kergomard ha chiuso la prova terzo ma poi è stato ammonito e retrocesso.

coppa del mondo skicross
simone deromedis
gomitata
video

Ultimi video

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:00
DICH FRANZONI 13/3 DICH

Franzoni: "Sono molto soddisfatto per la costanza nel finale di stagione"

00:46
SuperG da sogno

SuperG da sogno

00:40
DICH PIROVANO 7/3 DICH

Pirovano non ci crede: "Vissuti due giorni incredibilI"

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

02:07
DICH BRIGNONE PER SITO 26/2 DICH

Federica Brignone: "Ho parecchio dolore. Non deve essere una tortura"

00:30
MCH BRIGNONE AL JMEDICAL 18/2 MCH

Brignone torna al JMedical: consulto dopo gli ori di Milano-Cortina 2026

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:54
DICH NICOL DELAGO POST VITTORIA LIBERA TARVISIO DICH

Nicol Delago: "Non riesco ancora a realizzare"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

I più visti di sci

Sofia Goggia

Lillehammer incorona Sofia Goggia: prima Coppa del Mondo di SuperG! In lacrime al traguardo

Kilde, immagini shock dell'infortunio: taglio profondo fino all'osso

Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

Goggia regina del SuperG: "Vittoria contro la paura, mi sono tolta un peso"

Impresa Pirovano: vince la Coppa del mondo di discesa libera

Paris strepitoso a Lillehammer: batte Von Allmen, vince la discesa e chiude terzo nella classifica di specialità

L'ex Valanga azzurra De Chiesa: "Quando la mia ex mi sparò in faccia, sono vivo per miracolo"