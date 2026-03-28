Vergogna nello skicross: Duplessis-Kergomard abbatte Deromedis con una gomitata

Bruttisima scena quella che ha visto protagonista Youri Duplessis-Kergomard nei quarti di finale di Gara 1 a Gallivare valevole per la Coppa del Mondo di skicross. Come si vede nelle immagini di Eurosport, il francese, dopo un corpo a corpo col nostro Simone Deromedis, gli ha sferrato una gomitata che lo ha fatto cadere, eliminando il campione olimpico dalla gara. Duplessis-Kergomard ha chiuso la prova terzo ma poi è stato ammonito e retrocesso.