Sci, annullate le finali di Aare: Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

SCI

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino. A causa di un caso di coronavirus tra le persone coinvolte nelle gare sono state annullate le finali in programma ad Aare. Lo hanno reso noto gli organizzatori. La sciatrice lombarda è la prima italiana della storia a centrare tale impresa. In classifica generale con 1378 punti ha preceduto la statunitense Mikaela Shiffrin (1225)e la slovacca Petra Vlhova (1189).* Brignone regina delle nevi: la Coppa è sua!































Cancellate le gare di Aare. Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di sci, prima azzurra a riuscire in questa impresa.





































In Svezia avrebbero dovuto tenersi le ultime prove della stagione, con lo slalom parallelo di giovedì 12 marzo, il gigante di venerdì 13 e lo slalom di sabato a chiudere la tappa. La figlia di Maria Rosa Quario si prende anche due coppe di specialità, quella della combinata e quella del gigante in una stagione da favola. Nel corso dell'anno ha totalizzato 11 podi e ben 5 vittorie (nella combinata di Crans Montana, nel supergigante di Sochi, nel gigante di Sestriere, nella combinata di Altenmarkt e nel gigante di Courchevel) realizzando il record di punti per un'italiana.

La 29enne milanese è stata la più brava ad approfittare del lutto che purtroppo ha colpito Mikaela Shiffrin quando era in testa alla classifica di Coppa del Mondo: l'americana ha perso papà Jeff i primi di febbraio ed era pronta a tornare in pista proprio ad Aare.