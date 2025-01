Sci alpino maschile: Clement Noel vince lo slalom di Adelboden

Clement Noel è il più costante tra prima e seconda manche e strappa la vittoria nello Slalom di Adelboden, davanti a Braathen Pinheiro e Kristoffersen. La nebbia prova a nascondere i 31 partecipanti (uno in più a causa di un pari merito in trentesima posizione), ma subito arrivano delle sorprese: il francese Victor Muffat-Jeandet fa la differenza sul muro e stampa il tempo di 1’53’’39, scalando poi fino all’undicesima posizione finale in classifica. A precedere il transalpino arrivano prima i padroni di casa Marc Rochat (1’53’’12) e Tanguy Nef (1’53’’11) e poi il croato Filip Zubcic, che resta a lungo al comando con il suo 1’53’’08 (settimo posto finale per lui). Si inizia a fare sul serio con gli ultimi dieci: il norvegese Henrik Kristoffersen è il primo ad abbattere il muro dell’1’52’’ (1’51’’67), ma viene anticipato di 0.12 dal brasiliano Braathen Pinheiro (1’51’’55). Per il sudamericano il podio sembra sfumare solamente di due centesimi, quando Clement Noel, nonostante un errore nel finale, riesce a chiudere in 1’51’’53 con soli due atleti rimanenti. Il tedesco Linus Strasser non è efficace e chiude quarto, mentre il vincitore della prima manche, l’austriaco Manuel Feller, sbaglia ed è fuori. Vince Clement Noel mettendosi alle spalle Braathen Pinheiro (secondo) e Kristoffersen (terzo). Capitolo italiani: Stefano Gross, ventiduesimo in prima manche, chiude con una prova comunque sufficiente in diciottesima posizione. Ancora male invece Vinatzer: il classe 1999 esce prima del muro, riprendendo la discesa e chiudendo poi (al netto delle uscite di pista dei rivali), in ventottesima e ultima posizione.