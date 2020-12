Sci alpino, Discesa Val d'Isere: Suter batte una Sofia Goggia da urlo, spavento per Federica Brignone

SCI ALPINO

Un tracciato insidioso, una selezione spietata. La discesa di Val d'Isere premia le audaci, ma soprattutto le più attente. E a prendersi la vittoria è Corinne Suter, al terzo successo in Coppa del Mondo (il primo stagionale). La svizzera riesce a prevalere al termine di una prova comunque non perfetta, e caratterizzata da un salto finale piuttosto scomposto. Tanto basta però a prevalere su Sofia Goggia. Che arriva seconda sciando "alla Sofia Goggia": aggressiva, coraggiosa, velocissima. Ma che a sua volta perde l'equilibrio sul salto, perdendo probabilmente la vittoria. Che comunque la rivale si era meritata nel tratto iniziale, dove aveva costruito i 6 decimi di vantaggio poi decisivi.

L'altro grande nome che spunta dalle Alpi francesi è quello di Breezy Johnson, che dopo aver sorpreso in prova si conferma anche in gara: suo il terzo tempo a +0.20 dalla vincitrice, con primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Fatica, ma era quasi inevitabile, Petra Vlhova: la slovacca chiude a +2.36 da Suter, mostrandosi ancora poco competitiva in velocità. E, di fatto, lasciando un po' più aperto il discorso sulla corsa alla Coppa del Mondo generale. Va relativamente meglio a Marta Bassino, sedicesima a +1.91 dopo un rischio di caduta. Più in alto altre italiane: Elena Curtoni decima e Laura Pirovano quattordicesima.

Federica Brignone, invece, è tra le vittime della curva dopo la Compressione: sono in quattro a cadere in quel particolare punto del tracciato, a due terzi della discesa e con diverse atlete che perdono la forza nelle gambe e finiscono contro le reti. La milanese trapiantata in Val d'Aosta se la cava con uno spavento e un sospiro di sollievo, nessuna conseguenza fisica anche per Joana Hählen e Alice McKennis. Qualche problema in più, invece, per Nicole Schmidhofer: l'austriaca finisce addirittura oltre le protezioni e per qualche istante spaventa tutti. Poi se la cava con qualche noia alle articolazioni e un accenno di vertigini, ma il peggio è scongiurato.