Sci alpino, Coppa del Mondo: Shiffrin vince lo slalom di Jasna, 12a Peterlini

SCI ALPINO DONNE

La statunitense, privata del duello con Vlhova, vince in Slovacchia dopo aver dominato la prima manche. Sul podio con lei Ljutic e Swenn Larsson

Dopo il secondo posto in gigante, Mikaela Shiffrin si riscatta nello slalom in terra slovacca: la statunitense domina la prima manche e si difende nella seconda, trionfando sulle nevi di Jasna. Tempo di 1.48.21 per Mika-Mania, che precede di 14/100 Zrinka Ljutic e di 81/100 Anna Swenn Larsson. Una sola italiana nella top-15, complice l'uscita di Marta Rossetti: Martina Peterlini chiude in 12a posizione a 2"93. Shiffrin allunga nella generale di CdM.

Vedi anche Sci Sci, diagnosi shock per Petra Vhlova: rottura del legamento crociato e del collaterale del ginocchio destro Il duello con Petra Vlhova è stato cancellato dal durissimo infortunio occorso ieri alla slovacca (crociato e collaterale ko, stagione finita), e così Mikaela Shiffrin domina in slalom a casa della rivale. La statunitense, che aveva chiuso seconda ieri nello slalom gigante di Jasna, chiude con 52/100 di vantaggio nella prima manche e si limita a controllare nella seconda. Shiffrin vince col tempo di 1.48.21 e precede di 14/100 la croata Zrinka Ljutic, che si avvicina sensibilmente alla dominatrice dello slalom. Terzo posto per Anna Swenn Larsson (+0.81), che precede le svizzere Camille Rast (+0.90) e Melanie Meillard (+1.39), con Michelle Gisin sesta a 1"86. Completano la top-10 Duerr, Germane, Hector e Dvornik, che risale dalla 20a posizione e precede Huber: quest'ultima era stata la grande protagonista in avvio di manche, risalendo dalla 29a all'11a posizione. 12a posizione per Martina Peterlini, che l'unica azzurra nella top-15 e chiude a 2"93 dalla vincitrice.

Out Marta Rossetti, che si era qualificata col 17° tempo, così come Lara Colturi. Non avevano superato il taglio della 1a manche Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler, out rispettivamente per soli 13 e 21/100, così come Beatrice Sola (42a): fuori dal tracciato sia Lara Della Mea che Emilia Mondinelli, ottava dopo i primi intermedi. Shiffrin, che guida anche la classifica di slalom, allunga in vetta alla generale di Coppa del Mondo: guida con 1209 punti davanti a Vlhova (802), Gut (789) e Brignone (787), che si giocherà il secondo posto con la svizzera.