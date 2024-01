Sci, diagnosi shock per Petra Vhlova: rottura del legamento crociato e del collaterale del ginocchio destro

SCI ALPINO

La 28enne di Liptovsky Mikulas è caduta dopo poche porte nel corso dello slalom gigante di Jasna

© Getty Images Il silenzio degli oltre trentamila dotati di cappellino arancione presenti nel parterre di Jasna spiega al meglio quanto accaduto a Petra Vhlova durante lo slalom gigante di Coppa del Mondo. La 28enne di Liptovsky Mikulas è scivolata dopo poche porte subendo un grave infortunio al ginocchio destro che ha concluso anzitempo la sua stagione, lasciando senza parole i tifosi giunti tutti per lei. Portata all'arrivo con il toboga, la fuoriclasse slovacca è stata sottoposta agli esami che hanno sottolineato la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro.

Troppo violenta la sollecitazione a cui è stata sottoposta l'articolazione durante la scivolata con una prima rotazione non appena Vhlova ha perso l'equilibrio per poi ruotare nuovamente quando è finita delle reti di protezione. La paladina di casa ha salutato i suoi supporters prima di esser trasportata in ospedale e ha detto definitivamente addio alla possibilità di conquistare la coppa di slalom speciale, lontana solo venticinque punti dall'americana Mikaela Shiffrin. L'allieva di Mauro Pini dovrà seguire ora un lungo periodo di riabilitazione prima di tornare nella stagione 2024/25 quando punterà ai Mondiali in programma a Saalbach-Hinterglemm.