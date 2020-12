Sci alpino, CdM: fantastica Sofia Goggia, è sua la seconda discesa in Val d’Isere

SCI

Una splendida Sofia Goggia regala a se stessa e all’Italia dello sci alpino una grande vittoria nella seconda discesa libera in Val d’Isere (Francia), ottava gara della Coppa del Mondo femminile. La bergamasca chiude con il tempo di 1:44.70 precedendo la vincitrice di sabato, la svizzera Corinne Suter. Ancora terza Breezy Johnson. Non parte, come previsto, Federica Brignone: per lei riposo precauzionale dopo la caduta di ieri.

Questa volta non c’è avversaria che tenga: Sofia Goggia non solo replica, dal punto di vista prettamente tecnico, la grande discesa di sabato che le era valsa il secondo posto ma ottiene anche un incredibile 1:44.70 che le permette di conquistare in Val d’Isere la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo, utile a risalire posizioni nella classifica generale e ad agganciare la vetta della graduatoria di specialità. Dietro di lei, replica il podio la svizzera Corinne Suter, che però deve accontentarsi del secondo posto a 24 centesimi di distacco, dopo la vittoria di ieri: a fare la differenza è l’ultima parte della discesa, decisamente favorevole alla bergamasca rispetto non solo alla Suter, ma anche a tutte le altre avversarie. Conferma poi il terzo posto la statunitense Breezy Johnson, che sfiora la seconda piazza arrivando a 3 centesimi dall'atleta elvetica.

Chiudono la top 5 la sorprendente norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che con la pettorina numero 30 si inserisce al quarto posto a 33 centesimi dalla vincitrice, piazzandosi davanti alla tedesca Kira Weidle (+0.59). Più indietro le altre rappresentanti della pattuglia azzurra, orfana oggi di Federica Brignone, rimasta a riposo precauzionale dopo la caduta di ieri: Elena Curtoni chiude al 15° posto a 1 secondo e 37 centesimi dalla Goggia, 17a Laura Pirovano (+1.51), 24a Francesca Marsaglia (+2.11), 29a Nadia Delago (+2.27), solo 40a Marta Bassino (+3.24), che alle gare veloci preferisce decisamente lo slalom. In classifica di Coppa del Mondo resta prima Petra Vhlova nonostante il 33° posto di oggi: la slovacca rimane a 425 punti davanti con ampio margine su Michelle Gisin (298). Quarta Bassino con 273 punti, davanti a Goggia (266) e Brignone (248). Per quel che riguarda invece la classifica di specialità, Sofia Goggia è in testa con 180 punti, gli stessi di Corinne Suter.