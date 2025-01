Rossignol scia con i campioni del calcio

Uno sci che regala emozioni da Pro. È l’Hero Elite LT di Rossignol, dove LT sta per long turn. Curve ad ampio raggio, quelle che fanno più godere uno sciatore esperto. Uno sci a cui si può dargli del tu praticamente subito. In ogni condizione di neve. Tecnologia da gara, ispirato al gigante, ma potabile per tutti. Tradotto, è semplice, piacevole e divertente. Uno sci dal giusto compromesso, sia per chi vuole tirare ogni curva, sia per chi preferisce una discesa più normale. Regala stabilità anche quando le pendenze si fanno più impegnative. Curva dopo curva, carvata dopo carvata. Questo grazie anche alla tecnologia LCT che elimina la contro-flessione.