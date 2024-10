Sestriere dice addio a Matilde Lorenzi: indetto un giorno di lutto in vista dei funerali

Proprio in concomitanza con i funerali, previsti nella mattinata di giovedì 31 ottobre a Giaveno, il Comune di Sestriere ha disposto un giorno di lutto cittadino esprimendo la propria vicinanza alla famiglia della giovane piemontese. "A nome di tutta l'Amministrazione e della popolazione di Sestriere abbiamo indetto questa giornata di lutto cittadino in ricordo di Matilde nel giorno del suo ultimo saluto - ha dichiarato il sindaco Gianni Poncet in una nota - Un gesto con il quale vogliamo sottolineare la nostra vicinanza a tutta la Famiglia Lorenzi che al Sestriere è praticamente di casa. Siamo davvero senza parole per la grave perdita di Matilde che ha vissuto la sua infanzia ed è cresciuta agonisticamente sulle nevi di Sestriere, militando per anni nello Sci Club Sestriere, diventando una grandissima atleta. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la comunità e tutti coloro che l'hanno conosciuta condividendo con lei la sua grande passione per lo sci".