Missione compiuta per Ben Shelton. Il mancino a stelle e strisce, infatti, ha fatto il proprio compito nella quinta giornata delle Nitto Atp Finals 2026 ed ha vinto l'ultimo incontro di round robin (senza lasciare set per strada) del Gruppo John McEnroe, salendo in questo modo a quota due vittorie. Nulla da fare per l'esordiente spagnolo Rafael Jodar, costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 7-6(8) 7-5 dopo due ore e sette minuti di gioco e soprattutto a dover digerire la terza battuta d'arresto in altrettante apparizioni sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino. A questo punto il finalista in carica degli US Open, per poter festeggiare l'aritmetica certezza della qualificazione alle semifinali, dovrà sperare nella conquista di almeno un set da parte del tedesco Alexander Zverev (già promosso alla fase ad eliminazione diretta), opposto nel closing di giornata al francese Arthur Fils.