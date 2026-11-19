E' lo stesso Cobolli a estrarre da un vaso di vetro i bigliettini con le curiosità dei tifosi, da chi fossero i suoi modelli da bambino ("De Rossi come calciatore e Fognini nel tennis", racconta), al personaggio Marvel che si tatuerà quest'anno dopo la Davis. E qui, da buon scaramantico, Flavio fa gli scongiuri ma poi rivela il suo amore per Spiderman. A chi gli chiede che effetto faccia, oggi, essere un modello e un idolo per molti giovani risponde: "non ho mai pensato di essere l'idolo di qualcuno, preferisco essere l'amico".