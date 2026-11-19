"Dove mi vedo il prossimo anno nel ranking? Posso non rispondere? Vabbò, mi vedo sesto. La Roma che vince lo scudetto oppure io gli Internazionali? Gli internazionali". Lo ha detto Flavio Cobolli rispondendo alle domande dei tifosi durante un incontro col pubblico nello stand della Head al Fan Village delle Atp Finals. Il giorno dopo la delusione e l'amarezza per la sconfitta con Tiafoe, Cobolli riparte dai suoi fan con un bagno di folla con sessione di autografi e domande.
E' lo stesso Cobolli a estrarre da un vaso di vetro i bigliettini con le curiosità dei tifosi, da chi fossero i suoi modelli da bambino ("De Rossi come calciatore e Fognini nel tennis", racconta), al personaggio Marvel che si tatuerà quest'anno dopo la Davis. E qui, da buon scaramantico, Flavio fa gli scongiuri ma poi rivela il suo amore per Spiderman. A chi gli chiede che effetto faccia, oggi, essere un modello e un idolo per molti giovani risponde: "non ho mai pensato di essere l'idolo di qualcuno, preferisco essere l'amico".