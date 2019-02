La Vonn e il ritiro: "Sono vecchia e non sono Tom Brady"

06/02/2019

Il volto è sorridente, nonostante il ritiro imminente (il prossimo 10 febbraio dopo la discesa mondiale di Aare, ndr). Lindsey Vonn ha fatto i conti con la realtà dei fatti e l'ha accettata: "La prima cosa che ho pensato quando sono caduta in Super G è stata 'ma che diavolo ci faccio qui?'. Poi ci sono un altro paio di cose che ho pensato in quel momento ma è meglio non dirle. Mi sono detta perché sono ancora qui? Sono troppo vecchia per questa roba! Le cose vanno come vanno, sono tornata dopo tanti infortuni e in questo momento non riesco più a farcela: la vita è così".



Poi il paragone con il quarterback più famoso al mondo: "Non possiamo essere tutti dei Tom Brady e continuare a vincere il Super Bowl per un milione di volte. Penso che dovrei essere fiera delle mie 82 vittorie, non ha senso rovinarsi il fisico per altre cinque vittorie".