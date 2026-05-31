Allisson torna nel mirino e il rinnovo di Vlahovic: Juve, le ultimissime di mercato

Orazio Accomando e Daniele Miceli ci raccontano gli aggiornamenti sulle mosse dei dirigenti bianconeri.

31 Mag 2026 - 14:19
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