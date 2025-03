Dalla Pierra Menta al Pizzo Scalino: la Coppa Italia Giovani in Valmalenco

Al via della gara molti degli scialpinisti in erba che - non più tardi di sette giorni prima - avevano dato vita alle gare “Jeunes” della mitica Pierra Menta di Arêches-Beaufort, (il “Tour de France dello skialp” per via del suo format a tappe), cogliendo tra l’altro diverse vittorie - due categorie su tre a livello maschile - e diversi altri risultati significativi. Senza dimenticare - sottolineando ulteriormente il gemellaggio ideale tra Valmalenco e Beaufortain - che tanto la mitica prova transalpina inserita nel circuito La Grande Course (che riunisce le grandi classiche dello skialp internazionale), quanto la storica manifestazione malenca di inizio primavera hanno tagliato entrambe quest’anno il traguardo della trentanovesima edizione!