Coppa del Mondo di sci, il vento porta all'annullamento del supergigante di Beaver Creek

SCI ALPINO

Gli organizzatori si sono dovuti arrendere alle condizioni avverse presenti sulla Birds of Prey cancellando tutte e tre le gare in programma negli Stati Uniti

© Getty Images Questo inizio di stagione entrerà nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino per … il maltempo.Nonostante ci si trovi già a dicembre, gli “uomini jet” non sono ancora riusciti a disputare una prova come dimostrato dal supergigante di Beaver Creek, ultima vittima delle condizioni avverse del clima. Come avvenuto a Zermatt-Cervinia, la sede di gara posta a oltre 3000 metri non ha di certo agevolato il lavoro degli organizzatori che ancora una volta hanno dovuto far i conti con il forte vento presente lungo la Birds of Prey.

Ripetendo lo stesso copione del giorno precedente, gli atleti non sono nemmeno uscito dall’albergo per la ricognizione ritornando mestamente in Europa con zero competizioni disputate e solo due prove cronometrate che sono costati gravi infortuni ad alcuni partecipanti.

Un bilancio decisamente deficitario per chi intendeva far della velocità il proprio cavallo di battaglia considerato che delle cinque gare annullate solo una ha trovato posto nel weekend della Val Gardena e un’altra verrà probabilmente recuperata a Bormio. Insomma, appuntamento rinviato a metà dicembre in Italia con Marco Schwarz e Manuel Feller che se la ridono sotto i baffi complice le decisioni della giuria che sfavorisce diversi loro colleghi nella corsa alla Sfera di Cristallo.

Ora tutti a Val d’Isere per un bel weekend dedicato alle specialità tecniche perfetto proprio per gli austriaci, con buona pace per i velocisti e soprattutto per Aleksander Aamodt Kilde che mastica amaro e vede allontanarsi sempre di più la possibilità di giocarsi la seconda Coppa della carriera.