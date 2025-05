Milano-Cortina 2026, Ghedina e De Silvestro puntano sull’alimentazione: “Fondamentale per poter vincere”

“Saranno mesi impegnativi, il focus è Milano-Cortina, motivo per cui cercheremo di arrivare lì pronto anche perché poi non ci sarà spazio per i rimpianti. Dopo aver finito la stagione a fine marzo, ho sciato ancora qualche giorno prima di focalizzarmi sul lavoro in palestra - ha aggiunto De Silvestro -. Questa settimana partirò per l’Austria per iniziarci ad allenarci sul ghiacciaio, tuttavia il periodo più intenso sarà a fine estate. Non mi posso aspettare molto da questa Paralimpiade anche perché sarà la terza, motivo per cui l’obiettivo è portare a casa la vittoria”.