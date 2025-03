Federica Brignone torna in Italia dopo la vittoria della Coppa del Mondo: "Ogni weekend è stata una sorpresa"

"Anche da ragazzina facevo velocità, ma non riuscivo a capire quegli aspetti tecnici che servivano per brillare in quelle specialità. Con gli allenamenti sono migliorata per esempio nei tratti di scorrimento mettendo assieme la tecnica nelle curve. Chiaramente non si può aver paura in uno sport del genere che è contro-intuitivo, sennò non devi cambiare disciplina - ha raccontato Brignone -. L'ingresso di Davide mi ha tolto molte pressioni perché non dovevo più dimostrare con i miei risultati di valere e grazie a lui ho affrontato tutto con più calma. Fondamentale è anche la vicinanza con le mie compagne di squadra perché, trascorrendo così tanto tempo in giro per il mondo, sarebbe complicato vivere tutto al meglio senza la loro presenza".