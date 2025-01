Tripudio a Cortina d'Ampezzo per Federica Brignone: vince il supergigante e rafforza la leadership in Coppa del Mondo

Niente da fare per Sofia Goggia che non è riuscita a ripetere la vittoria in discesa libera patendo soprattutto una velocità più bassa nello Schuss di Pomedes che si è portata dietro lungo tutta la pista. La 32enne di Astino ha dovuto prendersi ulteriori rischi per riuscire a recuperare, presentando linee abbondanti, ma soprattutto sradicando una porta all'altezza delle Pale di Rumerlo per riuscire a rimanere in pista e concludere in settima posizione a 1"25 dalla rivale.