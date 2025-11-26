In oltre 1600 domenica alla Half Marathon a Fiumicino

Saranno oltre 1600 gli atleti complessivamente al via, domenica 30 novembre, della ventiduesima edizione della "Fiumicino Half Marathon", la gara podistica competitiva di 21,097 e 9,980 chilometri. Il ritrovo per la gara, organizzata dalla "Isola Sacra Ascd" e patrocinata dal Comune di Fiumicino, sarà alle 7 dinanzi alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti e al PalaFersini, in viale Danubio. La manifestazione avrà un'unica partenza alle 8.45, da viale Danubio, sia per le gare competitive che per le non competitive; e ancora, un unico tracciato, pianeggiante. Le non agonistiche di correranno sulle distanze di 9,980 Km e di 3 Km. Tra gli iscritti, runners provenienti da varie regioni italiane oltre che podisti stranieri. Ci saranno tre postazioni di ristoro durante il percorso più il ristoro finale al traguardo per tutti i partecipanti. "Quest'anno il percorso della mezza maratona, sempre omologato Fidal, ha subito una parziale variazione dal solito tracciato compresa tra il 12° e il 16° km, il resto rimane pressochè immutato. Percorreremo un nuovo tratto di strada compreso tra via Guerriera Enrico e Via Doberdò, escludendo Via Monte cadria, chiusa per lavori", spiegano gli organizzatori.