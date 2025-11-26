Logo SportMediaset

Super Bowl 2026
LA LOCATION

Super Bowl: il Levi's Stadium torna protagonista, i San Francisco 49ers sognano di giocarsi il titolo

Lo stadio di Santa Clara tornerà a ospitare l'ultimo appuntamento della NFL a distanza di dieci anni dal Super Bowl 50

26 Nov 2025 - 15:25

Il Levi's Stadium rappresenta la casa ideale per celebrare i traguardi storici del Super Bowl, in onda in esclusiva sulle reti Mediaset. Dopo aver ospitato l'edizione numero 50, lo stadio di Santa Clara sarà la casa dell'edizione numero 60 del celebre evento targato NFL, una sfida che i San Francisco 49ers sognano di disputare in casa dopo la sconfitta subita nel 2023 contro i Kansas City Chiefs.

DOVE SI DISPUTERÀ IL PROSSIMO SUPER BOWL? SANTA CLARA E IL RITORNO DEL LEVI'S STADIUM

La scelta di virare sul Levi's Stadium è arrivata già nel 2023 quando la NFL annunciò la decisione di tornare in California dieci anni dopo il Super Bowl 50. Dopo aver puntato sui San Francisco 49ers, i proprietari delle franchigie hanno appoggiato la candidatura dell'impianto di Santa Clara, realizzato nel 2014 e chiamato a sostituire il vecchio Candlestick Park. Distante sessantadue chilometri da San Francisco, si tratta della struttura più distante dalla città d'origine della squadra ospitata e deve il proprio nome al celebre produttore di jeans Levi Strauss & Co. che ha acquistato i diritti per vent'anni. La struttura ha una capienza di 68.500 persone e ha ospitato fra le altre cose WrestleMania 31 nel 2015, la Copa America di calcio nel 2016 e la finale della CONCAF Gold Cup nel 2017. 

Mondiale per Club, la NFL omaggia il calcio con delle maglie speciali

1 di 32
© instagram | San Francisco 49ers 
© instagram | San Francisco 49ers 
© instagram | San Francisco 49ers 

© instagram | San Francisco 49ers 

© instagram | San Francisco 49ers 

QUANDO SI SVOLGERA' IL SUPER BOWL? LA COINCIDENZA CON LE OLIMPIADI

Per la seconda volta nella sua storia, il Super Bowl si svolgerà durante le Olimpiadi Invernali. Dopo Pechino 2022, la finale del campionato di NFL andrà in scena nel bel mezzo dei Giochi di Milano-Cortina 2026, al via venerdì 6 febbraio. Il Super Bowl si svolgerà infatti nella serata di domenica 8 febbraio facendo coincidere due eventi di livello planetario.

SUPER BOWL E LEVI'S STADIUM: QUEL PRECEDENTE CHE STRIZZA L'OCCHIO A DENVER BRONCOS

Il Super Bowl è già approdato nel 2016 al Levi's Stadium e in quel caso a festeggiare furono i Denver Broncos. La franchigia del Colorado si imposero con il punteggio di 24-10 contro i Carolina Panthers conquistando l'ultimo successo della loro storia. A sognare ci sono anche i San Francisco 49ers che vorrebbero una finale casalinga dopo la sconfitta subita nel 2023 contro i Kansas City Chiefs. 

super bowl
levi's
