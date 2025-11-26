Super Bowl: il Levi's Stadium torna protagonista, i San Francisco 49ers sognano di giocarsi il titolo

La scelta di virare sul Levi's Stadium è arrivata già nel 2023 quando la NFL annunciò la decisione di tornare in California dieci anni dopo il Super Bowl 50. Dopo aver puntato sui San Francisco 49ers, i proprietari delle franchigie hanno appoggiato la candidatura dell'impianto di Santa Clara, realizzato nel 2014 e chiamato a sostituire il vecchio Candlestick Park. Distante sessantadue chilometri da San Francisco, si tratta della struttura più distante dalla città d'origine della squadra ospitata e deve il proprio nome al celebre produttore di jeans Levi Strauss & Co. che ha acquistato i diritti per vent'anni. La struttura ha una capienza di 68.500 persone e ha ospitato fra le altre cose WrestleMania 31 nel 2015, la Copa America di calcio nel 2016 e la finale della CONCAF Gold Cup nel 2017.