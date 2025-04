Brignone, martedì le dimissioni dalla clinica e il ritorno a casa: via alla corsa contro il tempo

Federica Brignone verrà dimessa martedì dalla clinica 'La Madonnina' di Milano, dove giovedì scorso è stata operata dopo la brutta caduta nella seconda manche del Gigante ai Campionati Italiani Assoluti di sci in Val di Fassa, che le ha procurato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La campionessa azzurra di sci, reduce da una stagione trionfale con il tris in Coppa del mondo - Coppa generale, Coppa di discesa e di gigante - era arrivata alla 'Madonnina' in ambulanza poco dopo le 18 in seguito al volo in elicottero da Trento, dove era stata trasportata subito dopo la caduta.