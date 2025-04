Brignone: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!"

Nonostante il grave infortunio, Federica Brignone non si perde d'animo e torna subito a scherzare anche un po' su quanto le è accaduto nella seconda manche dei Campionati Italiani Assoluti ad Alpe Lusia. "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! - ha scritto la campionessa azzurra sul suo profilo Instagram dopo aver subito l'intervento per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra -. Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)".