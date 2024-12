Coppa del Mondo, Federica Brignone vince il gigante di Semmering e vola al comando della classifica generale

Secondo posto a quindici centesimi per Lara Gut-Behrami, decisamente più sinuosa nelle linee rispetto a Brignone, ma per questo non così efficace nei punti più complicati perdendo soprattutto nell'abbrivio finale dove, come l'azzurra, ha rischiato di cadere nella trappola posta davanti all'arrivo. Terza piazza per Sara Hector, decisa a tenere il pettorale rosso di leader della classifica e lontana venticinque centesimi dalla vetta.