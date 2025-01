Federica Brignone cancella il tabù di Cortina d'Ampezzo: "Vincere dove ho sempre faticato è stato ancor più bello"

Nel mirino di Brignone non c'è soltanto la classifica generale, ma anche il record di podi di Alberto Tomba, fermo a quota ottantotto top three e sempre più vicino per la portacolori dei Carabinieri: "Per pensare alla Sfera di Cristallo devo continuare a sciare come ho fatto oggi. So che da qui a fine stagione non riuscirò a riportare questa sciata, però sono felice per aver ottenuto qualcosa che sino a ieri sembrava impossibile - ha concluso la valdostana -. Raggiungere Tomba sarà difficile, soprattutto perché lui ha conquistato cinquanta vittorie in slalom e gigante dove ci sono due manche ed è ancor più complicato ottenere la vittoria. Per il record di podi dipende per quante stagioni continuerò a sciare".