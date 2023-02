Biathlon, Mondiali: strepitosa Vittozzi, è bronzo nella 15 km femminile

biathlon

La 28enne chiude sul gradino più basso del podio anticipando Samuela Comola, è doppietta Svezia: vince Oeberg davanti a Persson

© Getty Images

Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali 2023 di biathlon in corso a Oberhof. In Germania, Lisa Vittozzi, già capace di conquistare l'argento nella staffetta mista, si prende il bronzo alle spalle della Svezia, che domina facendo doppietta con Hanna Oeberg (43'36"1) e Linn Persson (+10"3). La 28enne, che chiude a +28" dalla scandinava, si aggiudica inoltre la volata per il podio con l'altra azzurra Samuela Comola, quarta a +48"5.

Riscatto immediato per Lisa Vittozzi, che dimentica l'assenza nell'inseguimento, saltato per un problema influenzale, e regala a sé e all'Italia la seconda medaglia ai Mondiali 2023 di biathlon in corso a Oberhof, in Germania. La 28enne fa il bis e, dopo l'argento nella staffetta mista conquistato insieme a Dorothea Wierer, conquista il bronzo nella 15 km individuale femminile, salendo sul gradino più basso di un podio dominato dalla Svezia con Hanna Oeberg e Linn Persson. Ed è un terzo posto con qualche rimpianto, visto che l'errore al bersaglio nell'ultima serie in piedi non le consente di lottare fino alla fine per l'oro. Ma è un podio che Vittozzi e l'Italia si tengono ben stretto.

Alla fine è Oeberg a trionfare in 43'36"1, anticipando di 10"3 secondi la connazionale Linn Person, con l'azzurra a +28" e vincitrice del duello con l'altra azzurra protagonista di giornata, Samuela Comola, capace di non commettere neanche un errore nella serie di tiro e protagonista della sua miglior gara in carriera ai Mondiali.

Una gara storica per l'Italia, che piazza due biatlete nelle prime 4 posizioni e tutte le sue rappresentanti in top 30: Dorothea Wierer, purtroppo, esce presto dalla lotta per la medaglia ed è quindicesima (+3'25"1) a pari merito con la tedesca Denise Herrmann-Wick, mentre Hannah Auchentaller è ventiduesima (+3'51"1) e Rebecca Passler (+4'08"4), ultima tra le azzurre, è ventottesima. L'Italia si prende così il suo secondo podio e resta quinta nel medagliere con un argento e un bronzo.