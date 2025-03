Appuntamento alla Pierra Menta, un Grand Mont di passione ad alta quota

Il mondo dello scialpinismo “grandi classiche” (quello snobbato dal movimento olimpico, per intenderci) è in fermento nell’imminenza della trentanovesima edizione della Pierra Menta, in programma da mercoledì 13 a sabato 16 marzo. Mito, tradizione, leggenda dello skialp sulla linea di partenza della prima tappa 2025 del calendario La Grande Course, il circuito biennale che riunisce le più prestigiose competizioni scialpinistiche in programma sull’arco alpino e sulla cordigliera pirenaica.