Biathlon, l'ex campionessa olimpica Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: è grave

Dahlmeier, bavarese classe 1993, ha esordito in Coppa del Mondo nel 2013, arrivando al trionfo nella stagione 2016/17 sia nella classifica generale sia in quelle di inseguimento e di individuale. Ha preso parte ai Giochi di Soci nel 2014, ma è in quelli di Pyeongchang a essere entrata nella storia, vincendo 2 medaglie d'oro (sprint e inseguimento) e 1 di bronzo (individuale). Tra il 2013 e il 2019 ha anche preso parte a cinque edizioni dei Mondiali, conquistando in tutto ben 15 medaglie (7 ori, 3 argenti e 5 bronzi). Nel 2019 era arrivato il clamoroso e inatteso annuncio del ritiro, a neanche 26 anni. L'ex biatleta è anche guida alpina certificata e membro attivo del soccorso alpino.