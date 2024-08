SCI DI FONDO

E' iniziato il conto alla rovescia per la gara tra le strade del Piccolo Tibet che quest'anno vedrà al via anche Federico Pellegrino e altri azzurri. In streaming su Sportmediaset.it

© Livigno Next Un momento sempre iconico nell'estate di Livigno è quello della neve d’estate, che in occasione della tradizionale "Gara da li contrada da Livign" e, soprattutto, dell’attesissima BWT 1K SHOT trasforma il centro del paese in una vera e propria arena dello sci di fondo. Mille metri da vivere in apnea e un contesto da sogno, per una sfida sportiva che quest’anno ritrova anche un grande contenuto tecnico. L’estate, con i suoi colori e le sue attività, domina l’orizzonte, ma i livignaschi, gli appassionati e i tanti turisti presenti nella località, potranno godersi lo spettacolo di una gara di sci: un vero e proprio assaggio d'inverno. Una serata magica, resa possibile grazie alla pratica dello snowfarming, che consiste nello stoccare, sul finire dell’inverno precedente, della neve nella piana centrale del paese. Qui, viene poi ricoperta da una combinazione di teli di fibra di legno e teli geotermici in grado di proteggerla dalle temperature e dal sole estivo, limitandone lo scioglimento. Uno strumento che permette a Livigno, non soltanto di valorizzare al meglio i primi freddi, mettendo a disposizione degli atleti una pista di sci di fondo già all'inizio dell'autunno, ma anche di usare la neve per l'atteso appuntamento estivo, quest'anno previsto per il 29 agosto.

Tre i momenti principali che animeranno la giornata. Distinti eppure complementari. A partire dalle 17.00, toccherà alla BWT 1K SHOT aprire le danze, con una sfida sprint, uno contro uno a eliminazione diretta, per incoronare il re e la regina della velocità 2024, e con un gruppo partenti di altissimo profilo, grazie alla presenza di alcune delle firme più prestigiose della nazionale italiana di sci di fondo. “Sono sempre felice di tornare a Livigno, e farlo in un contesto così unico e competitivo lo rende anche più speciale”, queste le parole di Federico Pellegrino, che insieme a Francesco De Fabiani, Caterina Ganz e agli altri atleti del team azzurro, si confronteranno tra di loro e con le migliori promesse locali, capitanate dagli atleti del Livigno Team, in una gara che si annuncia di ottimo profilo tecnico. Quarti, semifinali e finali previste tra le 17.40 e le 18.40, con Flower Ceremony immediatamente a seguire. Secondo momento, tra le 19.00 e le 20.00, uno show di freestyle, in Plaza dal Comun, zona d’arrivo della BWT 1K SHOT, dove gli atleti delle sezioni snowboard e freestyle dello Sporting Club Livigno e quelli del Livigno Team, intratterranno il pubblico con uno spettacolo di salti ed evoluzioni, creando un link con il prossimo futuro. All’orizzonte, infatti, ci sono i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che proprio a Livigno, grazie a snowboard e freestyle, assegneranno il più alto numero di medaglie dell'intera edizione.

© Livigno Next

Chiuderà l’evento la tradizionale "Gara da li contrada da Livign", che propone una sfida tra le diverse contrade del paese, sullo stesso tracciato ma a percorso invertito, partendo da Plaza dal Comun e arrivando in Via dala Gesa. Un momento di comunione tra le tradizioni più identitarie della località e la sua anima sportiva. La degna conclusione di un evento che racchiude tutte le sfumature di Livigno e del suo amore per lo sport, e che nel triangolo tra la neve d'agosto, gli atleti d’élite e il rispetto della tradizione, trova una delle sue espressioni più affascinanti. L’evento sarà trasmesso in diretta su MyLivignoTV, canale 111, sulla pagina Facebook di Livigno e in streaming su Sportmediaset.it.