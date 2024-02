A Livigno i Mondiali Junior di snowboard e freestyle

SLOPESTYLE E BIG AIR

Dal 22 al 30 marzo lo snowpark Mottolino ospiterà la rassegna iridata giovanile: occhi puntati sul talento azzurro Flora Tabanella

© ansa Sarà un gradito salto nel futuro, quello che attende Livigno nell'ultima settimana di marzo, quando sulle nevi del Piccolo Tibet, e in particolare dello snowpark Mottolino, arriveranno i migliori talenti della prossima generazione di snowboarder e di freestyler, pronti per offrire al pubblico un assaggio di quel che accadrà tra due anni, quando in paese atterrerà la grande bellezza dei Giochi invernali. Si tratterà di un vero e proprio teaser a Cinque Cerchi, per un'intera settimana di adrenalina e di competizione, che permetterà ai curiosi e agli appassionati di familiarizzare al meglio con le discipline che animeranno l'Olimpiade del 2026 e con alcuni dei nomi che saranno protagonisti delle stagioni a venire.

In palio ci saranno i titoli Mondiali Junior maschili e femminili di slopestyle e di big air, sia dello snowboard sia del freestyle, due discipline estremamente spettacolari e caratterizzate da una grande componente aerea e acrobatica, per un programma piuttosto corposo ed elettrizzante, che vedrà scendere in pista i campioni di domani, molti dei quali già protagonisti in Coppa del Mondo. Tra di loro, firma attesissima della manifestazione sarà Flora Tabanelli, recentemente entrata a far parte del Livigno Team, atleta di punta della scena freestyle italiana e grande speranza azzurra per il futuro.

© Getty Images

Sulla sua nuova neve di "casa", Flora, classe 2007, proverà a difendere il titolo vinto in questo 2023, in Nuova Zelanda, quando a Cardrona, nell'agosto scorso, ha trionfato nel big air. Una medaglia storica per i nostri colori, resa ancor più indimenticabile dall'argento nello slopestyle, vinto durante gli stessi mondiali di categoria, che ha sottolineato una volta ancora l'enorme potenziale della nostra campionessa in erba.

In attesa delle gare pre-olimpiche, in programma per l'inverno prossimo, questo primo appuntamento 2024 certifica il profondo legame storico e culturale che unisce la scena dello snowboard e del freestyle alla località livignasca, luogo prediletto per gli amanti di queste discipline fin dagli anni della loro apparizione sulla scena internazionale. Un rapporto quasi osmotico, che spinge migliaia di appassionati del freestyle e dello snowboard a scegliere Livigno per le proprie vacanze attive. E, in particolare, Io snowpark del Mottolino, che ospiterà questa rassegna iridata, ad essere tra i leader mondiali del settore, grazie una proposta impiantistica all'avanguardia nata più di vent'anni fa. Punto di riferimento per l'intero territorio e ulteriore testimonianza dell'identità sportiva della località nel suo complesso, che con i Giochi toccherà nuovi vertici, ma che si realizza già concretamente, su base quotidiana, grazie al giusto mix di grandi eventi internazionali, di investimenti sulle prossime generazioni di atleti e di proposte adatte a tutti gli appassionati della materia.