A Livigno è già Olimpiade: consegnata la prima venue di Milano-Cortina 2026

Si tratta, infatti, della prima venue in assoluto ad essere stata consegnata tra quelle che ospiteranno i Giochi Olimpici del 2026, per una tra le località dove si assegneranno il più alto numero di medaglie di tutta l’esperienza italiana a Cinque Cerchi. Un’opera realizzata con la Direzione dei Lavori interna a Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, il Commissario di Governo e AD SIMICO, architetto Fabio Saldini, presente in loco per il taglio del nastro, ha commentato: “Ringrazio il Governo per la fiducia accordata e la costante presenza a supporto del nostro lavoro. Un plauso e tutte le persone che hanno lavorato per ottenere questo risultato. Non nascondo una particolare emozione per questo primo taglio del nastro che ci indica la strada da seguire per continuare a lavorare con impegno e dedizione alla realizzazione di tutte le altre opere olimpiche”.